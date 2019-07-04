2019/07/04 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفير الايراني في العراق تحت جنازة عامل نظافة من اصول سودانية

الخميس

04

تموز

2019 :

03:00 pm

26

شيع السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي جثمان اقدم بستاني وعامل

نظافة للسفارة(ابو بكر السوداني) الى مثواه الاخير في الحضرة القادرية

بحضور جمع من موظفي السفارة وذوي مالتوفى ىمن الجالية السودانية في

بغداد وحمل مسجدي خلال التشييع جنازة ابو بكر السوداني الذي وافته

المنية بسبب مرض عضال على كتفيه وقد اقام عليه صلاة الميت وبعدها قارة

بزيارة الحضرة القادرية.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الايراني في العراق تحت جنازة عامل نظافة من اصول سودانية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الايراني في العراق تحت جنازة عامل نظافة من اصول سودانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).