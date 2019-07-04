“بالوثيقة”.. تكليف اللواء علاء غريب قائداً لشرطة واسط

2019/07/04 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط: يس عراق اصدرت وزارة الداخلية امراً، بتكليف اللواء علاء غريب بدلاً عن قاسم راشد زويد.

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