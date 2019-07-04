الشباب والرياضة تطالب بصرف موازنة محافظة كركوك لتطوير القطاع الرياضي

2019/07/04 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالبت وزارة الشباب والرياضة، بصرف موازنة محافظة كركوك للإسهام في تطوير كافة القطاعات الرياضية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه،

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