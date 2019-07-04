طيران الاحتلال يخرق الأجواء اللبنانية

2019/07/04 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني ان طيرانا استطلاعيا تابعا للاحتلال الإسرائيلي حلق فوق العديد من المناطق اللبنانية ولفترات متفاوتة.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش

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