اسعار النفط تسجل انخفاضا جديدا

2019/07/04 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط أكثر من 0.5 بالمئة، الخميس، تحت وطأة بيانات تظهر انخفاضا دون المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.وكانت العقود الآجلة لشهر أقرب استحقاق في خام القياس العالمي برنت منخفضة واحدا بالمئة عند 63.21 دولار للبرميل.كان برنت أغلق منخفضا 2.3 بالمئة يوم الأربعاء.ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب […]

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