2019/07/04 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو… حلّ الحشد الشعبي العراقي .. مطالب مؤامرة امريكية صهيوسعودية لعبد المهدي ام ضرورات الدولة وفرض القانون عراقيا ؟!. حميد الشاكر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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