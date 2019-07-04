كامل النجار - منابع الإسلام - الحلقة الأخيرة

2019/07/04 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار عِدة المتوفي زوجها: ويفهم من بعض روايات الأخباريين أن من عادة الجاهليين حجز المرأة عند وفاة زوجها في بيت صغير، قد يكون خيمة أو بناء يسمونه "الحفش"، لتقضي فيه مدة العدّة.فإذا كانت في هذا البيت، لبست شرّ ثيابها، وامتنعت عن الطيب وعن تزيين نفسها مدة عام.فإذا انتهت المدة افتضت عدّتها "بمس الطيب أو بغيره كقلم الظفر أو نتف الشعر من الوجه أو دلكت جسدها بدابةّ أو طير، ليكون ذلك خروجاً عن العدّة.أو ......

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