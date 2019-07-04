2019/07/04 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان بعد انتهاء ورشة المنامةما العمل ؟بقلم / محسن ابو رمضانانتصر الفلسطينيون لأنفسهم ولقضيتهم العادلة عندما رفضوا بصورة جماعية المشاركة بورشة المنامة الاقتصادية وقد شكل هذا الموقف الرافض حالة اجماع غير مسبوقة منذ لحظة الانقسام حتى اللحظة الراهنة.موقف الاجماع هذا يعكس حساً وحرصاً وطنياً للحفاظ على القضية وعدم السماح بأية آليات أو مقاربات أو أدوات ترمي إلى تصفيتها .ردد قادة الاحزاب ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن ابو رمضان - بعد انتهاء ورشة المنامة ما العمل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محسن ابو رمضان - بعد انتهاء ورشة المنامة ما العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).