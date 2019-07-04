2019/07/04 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، اعتقال مطلوب نقل اكثر من 15 ارهابيا في الانبار.وقالت الخلية، في بيـان تلقت /المعلومة /، نسخة منه، “بجهود مستمرة ومتابعة حثيثة، القت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القبض على احد عناصر عصابات داعش كان يعمل على نقل الارهابيين من مكان الى اخر”.واضافت ان “هذه المطلوب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام: القبض على ناقل عناصر “داعش” في الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام: القبض على ناقل عناصر “داعش” في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).