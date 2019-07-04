2019/07/04 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش كان يعمل على نقل الارهابيين من مكان الى اخر في الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: اعتقال ناقل الإرهابيين في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: اعتقال ناقل الإرهابيين في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).