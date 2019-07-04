لماذا يعادي السياسيون الإعلاميين؟

2019/07/04 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي… هناك مثل دارج أراني اليوم مجبرا على ذكره في مقالي هذا، بعد أن تحفظت كثيرا على إدراجه في مقالات سابقة، لالشيء إلا لأني أعتز كثيرا بمنبري هذا وأحرص دوما على إخراجه بأبهى مظهر وأنصع صورة، فأزينه بمفردات ممشوقة وعبارات أنيقة لسببين؛ أولهما كي أكون بمستوى الثقة التي منحني إياها قارئي.وثانيهما […]

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