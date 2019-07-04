نائبة: البرلمان سيصوت على تمديد ملف استكمال الوكالات السبت المقبل

2019/07/04 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الخميس، أن مجلس النواب سيصوت على تمديد مدة استكمال انها ملف الوكالات لثلاثة اشهر اضافية السبت المقبل , مشيرة الى ان التعديل تم قراءته قراءة أولى وثانية.وقالت جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب سيصوت السبت المقبل على تعديل المادة المتعلقة بتمديد مدة انهاء ملف […]

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