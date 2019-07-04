المالية تحقق بعملية ابتزاز في الهيئة العامة للضرائب

2019/07/04 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المفتش العام لوزارة المالية، اليوم الخميس، التحقيق بعملية ابتزاز في الهيئة العامة للضرائب.وقال المكتب في بيان، إن "انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لمكالمة هاتفية بثتها احدى القنوات الفضائية تتضمن قيام موظف في الهيئة العامة للضرائب بابتزاز وتحرش بإحدى المحاميات اثناء مراجعتها للهيئة المذكورة".

وأضاف، أنه "على إثر ذلك وجه المفتش العام بتشكيل لجنة تحقيقية بصدد الموضوع للتحقيق بهذا الخصوص واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه بعملية الابتزاز".

وأكد المكتب، أنه "يعمل على الحد من الظواهر السلبية التي تؤدي بدورها الى الحاق الضرر بالمواطن والمال العام وتفعيل الدور الاصلاحي في مؤسسات وزارة المالية".



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