لجنة الثقافة: موافقة اغلب اعضاء اليونسكو على ادراج بابل بلائحة التراث العالمي

2019/07/04 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، الخميس، موافقة اغلب اعضاء لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو على ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وذكرت اللجنة برئاسة سميعة الغلاب ونائب الرئيس حمدالله الركابي والنائب علي الحميداوي المشاركين في المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الاذربيجانية باكو، إن "المفاوضات اثمرت عن موافقة اغلب اعضاء لجنة التراث العالمي البالغ عددها 21 عضوا من دول مختلفة على اضافة بابل ضمن اللائحة العالمية"، مبينين ان "التحرك مستمر وبقوة من الوفد العراقي من اجل الحصول على التصويت بالاجماع، الذي من المؤمل ان يكون يوم غد الجمعة".ونقلت الغلاب، "رسالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى الوفود المشاركة والى اعضاء اللجنة العالمية"، والتي قال فيها: "بين يديك الان تراث بابل، تراث الانسانية جميعا انها حضارة بابل، عظمة العقل البشري وهو ينجز قبل اكثر من سبعة آلاف سنة الفن والعمارة والفكر والقانون، تراث العقل والروح معا، ارض حمورابي التي انتجت اول قوانين المجتمع المدني في التاريخ، ونيابة عن العالم دافع العراقيون عن بابل ضد الاشرار قديما وحديثا، وبعد انتصارهم الاخير على وحوش داعش الارهابيين الذين هدموا المتاحف وشواهد الحضارة، وحرقوا المكتبات في نينوى، اصبحت حماية آثار العراق ومدينة بابل التاريخية مسؤولية العالم الحر، وان تكون على لائحة التراث العالمي، (صوتك من اجل بابل )، تراث بابل هو الشمس التي يجمعنا نورها في هذا العالم".انتهى

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