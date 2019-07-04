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بالوثيقة ..مرسوم جمهوري بتعيين عبدالله فليح الزيدي مديراً عاماً للدائرة القانونية برئاسة الجمهورية


بالوثيقة ..مرسوم جمهوري بتعيين عبدالله فليح الزيدي مديراً عاماً للدائرة القانونية برئاسة الجمهورية
2019/07/04 | 15:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة ..مرسوم جمهوري بتعيين عبدالله فليح الزيدي مديراً عاماً للدائرة القانونية برئاسة الجمهورية

العراقسياسة

بالوثيقة ..مرسوم جمهوري بتعيين عبدالله فليح الزيدي مديراً عاماً للدائرة القانونية برئاسة الجمهورية

الخميس 4 يوليو 2019 - 15:30

رئايسة الجمهورية

الوثيقة..

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