سوق الأسهم يتسبب بانخفاض اسعار الذهب

2019/07/04 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انخفضت أسعار الذهب، الخميس، بسبب ارتفاع أسواق الأسهم، بينما يسعى المستثمرون للبحث عن اتجاه من البيانات المرتقبة للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من خفض أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة […]

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