2019/07/04 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الامانة العامة لكتائب سيد الشهداء، الخميس، موقفها من الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الخاص بالحشد الشعبي.

يتبع..



.

بغداد اليوم _ خاص

أكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الخميس (4 حزيران 2019)، ان الحشد لا يملك اي مقرات عسكرية او غيرها داخل المدن، حتى يتم اغلاقها بناء على الامر الديواني الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الحسيني، وهو المتحدث با

بغداد اليوم- بغداد

أكدت النائبة عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي، الخميس (04 حزيران 2019)، ان صورها المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة ومفبركة، وهدفها التسقيط السياسي، بحسب قولها.

وذكر المكتب الإعلامي للنائبة في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم - متابعة

كشف النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، الخميس، 04 تموز، 2019، أن جلسة البرلمان المقبلة ستعقد بعد اسبوعين، فيما بين أنها ستشهد تمرير قائمتين تحتويان اسماء الدرجات الخاصة.

وذكر الازيرجاوي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كتائب سيد الشهداء تعلن موقفها من الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كتائب سيد الشهداء تعلن موقفها من الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).