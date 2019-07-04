2019/07/04 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غرق قارب يقل عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غرق قارب يقل عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).