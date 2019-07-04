التربية تحدد موعد إعلان نتائج الثالث متوسط

2019/07/04 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… حددت وزارة التربية، الخميس، يوم الأحد من الأسبوع المقبل موعدا لإعلان نتائج الثالث متوسط بعموم محافظات البلاد.وقال مصدر مسؤول في اللجنة المشرفة على الامتحانات الوزارية في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “يوم الأحد من الأسبوع المقبل سيكون موعدا لإعلان نتائج الثالث متوسط بعموم مدارس البلاد”، لافتا إلى إن “نسب النجاح وصلت […]

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