2019/07/04 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة انه اصبح بأمكان اي مواطن ان يشتري مركبة مسجلة في محافظات اقليم كردستان وتتحول الملكية باسمه مباشرة دون اللجوء الى اجراء وكالة .واوضحت المديرية تعليقا على مانشر امس عن توقف تسجيل المركبات الشمالية ، ان ” القرار رقم (13) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء ، ينص على إيقاف العمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة : بامكان المواطن شراء مركبة مسجلة في الاقليم وتحويل الملكيـة بأسمـه مباشرة دون اجراء وكالـة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة : بامكان المواطن شراء مركبة مسجلة في الاقليم وتحويل الملكيـة بأسمـه مباشرة دون اجراء وكالـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).