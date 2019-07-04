2019/07/04 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة النزاهة اليوم طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من اعضاء مجلس النواب .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تنفي طلبها رفع الحصانة عن بعض النواب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تنفي طلبها رفع الحصانة عن بعض النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).