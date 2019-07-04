2019/07/04 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق اصدر ديوان رئاسة الجمهورية مرسوما يقضي بتعيين القيادي في تيار الحكمة عبد الله الزيدي مديرا عاما للدائرة القانونية في الديوان بعد مصادقة الرئيس برهم صالح عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالوثيقة” عبد الله الزيدي مديرا عاما للدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالوثيقة” عبد الله الزيدي مديرا عاما للدائرة القانونية في ديوان رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).