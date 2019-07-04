الزراعة النيابية: جهات داخلية وخارجية تعمل سوية على محاربة المنتج المحلي والحكومة مقصرة

2019/07/04 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

اكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية, الخميس, ان المنتج المحلي مازال محارب من جهات داخلية وخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة مقصرة واجراءتها بحمايته ضعيفة جدا.

وقال عضو اللجنة علي البديري ، إن “جهات داخلية ودول خارجية تعمل سوية عندما يحقق العراق اكتفاء ذاتي لاي منتج على محاربته حتى وصلت الى استخدام مافيات داخلية لضرب المنتجات المحلية بكل الوسائل واخرها حرائق الحنطة ونفوق الاسماك”.

واضاف ان “دور الحكومة مازال ضعيفا لمنع تلك الجهات من محاربة منتجاتنا المحلية, اضافة الى البطء في تفعيل التعرفة الكمركية التي تمثل الأساس لحماية المنتج المحلي”.

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