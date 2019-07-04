حادث مرورع ببغداد.. وفاة شخصين على طريق محمد القاسم (صور)

وبين أنه نتج عن الحادث وفاة شخصين كانا داخل المركبة الثانية، واصابة سائقة المركبة الاولى بجروح وعلى اثرها تم نقلها الى مستشفى مدينة الطب حالتها لا تخلو من الخطورة اضافة الى اضرار جسيمة بالمركبتين والسياج الامني وعمود الانارة الحديثة.
واشار القصاب الى اتخاذ كافة الاجراءات التحقيقية والمرورية في موقع الحادث وسحب المركبتين الى مركز الشرطة ونقل الجثتين الى الطبابة العدلية.
وأكد القصاب على توجيهات مديرية المرور المستمرة لكافة سواق المركبات بالالتزام الطوعي بالسرع المحددة من قبل المديرية وبكل الارشادات والنصح التي تخص قيادة المركبة.
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