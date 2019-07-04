2019/07/04 | 16:35

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بالوثيقة: تخويل وزير المالية بتوقيع اتفاقية مشروع تحسين الطاقة الكهربائية

كلمة -

بغداد

قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، تخويل وزير المالية

صلاحية التوقيع على اتفاقية لتحسين الطاقة الكهربائية.

ونشرت مواقع خبرية نسخة من وثيقة تؤكد ان "مجلس الوزراء قرر

الموافقة على تخويل وزير المالية فؤاد حسين صلاحية التوقيع على

اتفاقية قرض تمويل مشروع تحسين الطاقة الكهربائية".

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