2019/07/04 | 16:35

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سيارات "أربيل - سليمانية - دهوك" مديرية المرور: سنويتك باسمك

كلمة -

بغداد

اصدرت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، توضيحا بشأن قرار

ايقاف قرار تسجيل المركبات الشمالية.

وقال اعلام المرور في بيان انه "وفق ما ورد يوم أمس من نشر خبر

مفاده المرور العامة توقف تسجيل المركبات الشمالية، وجب تبيان

القرار رقم (13) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء والذي ينص على

إيقاف العمل بالفقرة الثانية من القرار (68) لسنة 2016، الخاص

بإعادة تسجيل المركبات المسجلة في الإقليم الى المحافظات غير

المرتبطة بالإقليم".

وبين ان القرار تم "بعد الاتفاق المبرم ما بين الحكومة المركزية

والإقليم وعبر ممثلي دائرة المرور للطرفين على تحويل الملكية لأي

مواطن عراقي مهما كان محل سكناه يعني أصبح بأمكان اي مواطن ان يشتري

مركبة مسجلة في مرور (أربيل، سليمانية، دهوك) ان تتحول السنوية

باسمه مباشرة دون اللجوء الى اجراء وكالة".

واوضح ان "الفقرة الثانية من قرار (13) لسنة 2019 والذي سيطبق لاحقا

بعد الاتفاق مع وزارة المالية حول إمكانية (نقل قيد المركبة المسجلة

في الإقليم الى مرور محافظة اي مواطن يسكن في محافظات العراق كافة)

اي ستكون المعاملة أسهل بكثير من اعادة تسجيلها كما كان سابقا وأيضا

سيخفف على كاهل صاحب المركبة من خلال تبسيط الإجراءات"

وبينت انه سابقا "كان يتوجب على من يروم تحويل مركبة الإقليم الى

محل سكناه تقتضي مراجعة الكمرك ودفع الرسم الكمركي وبعدها شراء

الرقم من المشروع الوطني اما الان ستكون معاملة نقل الملكية اقل

تكلفة بكثير والسنوية تصدر باسم اي مواطن".

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