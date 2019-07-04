النزاهة النيابية تؤكد قرب استجواب الغضبان وتكشف السبب

2019/07/04 | 16:36

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بغداد/ سومر نيوز

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن جمع كافة الملفات لاستجواب وزير النفط ثام...

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