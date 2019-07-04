بعد “فاجعة” الشبان الثلاثة.. بيئة الديوانية تحذر من نيران “النباشة”

2019/07/04 | 16:36

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سومر نيوز: بغداد..



حذرت دائرة بيئة الديوانية، الخميس، من مخاطر تهدد سكان المحافظة بسبب عدم وجود مواقع معدة للطمر الصحي ل...

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