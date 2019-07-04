ترجيحات بتمرير قانون “يهم مستقبل العراق” في جلسات البرلمان المقبلة

2019/07/04 | 16:36

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بغداد :سومر نيوز

أكد عضو لجنة الخدمات النيابية كاظم فنجان الحمامي ، الأربعاء، أن مشروع قانون البحرية العراقية سيرى النو...

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