همام طارق يقترب من العودة للقوة الجوية

2019/07/04 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي، قرب عودة اللاعب همام طارق لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.وأعلن اللاعب همام طارق عن رحيله عن صفوف الاستقلال الإيراني ، وذلك لعدم تسلم مستحقاته المالية من الموسم الماضي.وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية :” جمعني اتصال هاتفي مع اللاعب همام طارق، […]

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