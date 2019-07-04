النزاهة : رئيس الهيئة صرح باحالة مجموعة قضايا الى القضاء لا رفع الحصانة

2019/07/04 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة النزاهة اليوم طلبها رفع الحصانة عن عددٍ من أعضاء مجلس النواب، فيما دعت إلى توخي الدقة في نقل المعلومات .وأوضحت الهيئة في بيان انها :” تتخذ نهجاً واضحاً في تصريحاتها الإعلاميَّة لا تغيره، إذ تلتزم بعدم الإفصاح عن تفاصيل القضايا التي هي في طور التحقيق ما لم تنل الأحكام فيها الدرجة القطعيَّة […]

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