"النفقة" تطيح برقبة امرأة أمام المحكمة!

2019/07/04 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أطلق رجل عيارًا ناريًا على طليقته، أمام "محكمة صلح ناعور" التابعة للعاصمة الأردنية عمًّان، اليوم الخميس.

وكشف مصدر أمني، أن السيدة البالغة من العمر 40 عامًا، تعرضت لطلقة رصاص من طليقها، أثناء وقوفها أمام بوابة المحكمة، حيث أصابتها في رقبتها، ونُقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأوضح المصدر خلال حديثه مع موقع ”أخبار الأردن“، أن الأجهزة الأمنية شرعت بالتحقيق بملابسات الحادثة، لضبط مطلق النار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.وبحسب الموقع الأردني، فإن طليق السيدة، أطلق النار عليها، بسبب خلافات بينهما، ووجود قضايا حول دفع مصاريف النفقة لها.انتهى

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