تدشين القطعه الأولى من الجدار الكونكريتية في حوض ام قصر الشمالي

2019/07/04 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن تدشين القطعه الأولى من الجدار الكونكريتية لإنشاء ثلاثة أرصفة في حوض ميناء ام قصر الشمالي .

ونقلت الوزارة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه عن الوزير عبدالله لعيبي القول" بدأت عجلة البناء تدور في الموانئ العراقية حيث ان هناك العديد من الأرصفة قيد الإنشاء ، مؤكدا ،ان هناك عدد اخر دخل الخدمة ليباشر في عمليات مناولة وتفريغ البواخر، خدمة للاقتصاد الوطني".انتهى

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