ضبط تلاعب بـ 2,5 مليار دينار في مستند صرف لبناء مستشفى في كركوك

2019/07/04 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- وكالة النبأ للأخبار/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن ضبط حالات تلاعب بقيمة تصل إلى ملياري دينار ونصف المليار في مستند الصرف الخاص بمشروع بناء مستشفى عام في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وفي بيان للدائرة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الخميس، أشارت إلى، أن فريق عمل من مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة انتقل إلى ديوان المحافظة وقام بضبط حالات تلاعب في مستند الصرف الخاص بصرف مستحقات ذرعة واقع الحال لمشروع بناء مستشفى عام في الحويجة".

واضاف، كما تم "ضبط أصل استمارة الخلاصة النهائية للمشروع وأمر الصرف الذي تم بموجبه صرف مبلغ الزيادة خلافا للقانون".

وذكر البيان، ان "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن وجود حك وشطب على المبلغ الخاص بالأعمال الإضافية البالغ مقداره (3,616,298,250) مليار دينار، فيما أصبح المبلغ بعد التلاعب بالمستند (6,076,298,250) مليارات دينار، بفارق بلغ ( 2,460,000,000) ملياري دينار".



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