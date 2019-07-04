الجبير: ندرس إجراءات اقتصادية وعسكرية لتأمين الملاحة في الخليج

2019/07/04 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ان مشاورات دولية تجري بخصوص الإجراءات العسكرية والاقتصادية الواجب اتخاذها لتأمين الملاحة في الخليج العربي.

وأوضح الجبير في تصريح، أن الولايات المتحدة تقدمت إلى عدد من الدول المؤيدة لها بدراسة شاملة بشأن الخيارات المحتمل اللجوء إليها لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي، نتيجة التصعيد الذي تشهده المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار الجبير، إلى أن أي تهديد لحرية الملاحة في الخليج سيجلب تداعيات على الاقتصاد العالمي برمته، مؤكدا أن الخبراء في تلك الدول يدرسون حاليا الإجراءات العسكرية والاقتصادية على حد سواء.

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