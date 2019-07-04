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الكشف عن قرعة مباريات الدوري الإسباني لموسم 2019-2020


الكشف عن قرعة مباريات الدوري الإسباني لموسم 2019-2020
2019/07/04 | 16:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم/ متابعة

أجرى الاتحاد الإسباني اليوم الخميس مراسم قرعة الدوري الإسباني للموسم المقبل 2019-2020 في حضور لوي...

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