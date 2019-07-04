الكشف عن قرعة مباريات الدوري الإسباني لموسم 2019-2020

2019/07/04 | 16:44

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بغداد اليوم/ متابعة

أجرى الاتحاد الإسباني اليوم الخميس مراسم قرعة الدوري الإسباني للموسم المقبل 2019-2020 في حضور لوي...





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