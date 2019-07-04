2019/07/04 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الملحق التجاري الإيراني في العاصمة بغداد، ناصر بهزاد، الخميس، عن عدد السلع الإيرانية الجديدة التي انضمت إلى سلة استهلاك العراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تكشف عدد السلع الجديدة التي انضمت لسلة استهلاك العراقيين ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تكشف عدد السلع الجديدة التي انضمت لسلة استهلاك العراقيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).