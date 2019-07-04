قراءة شخصية في أسباب ودلالات انتفاضة 30 يونيو المصرية

2019/07/04 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتفق شرائح النخب التي انخرطت في ثورة يناير، على أن النظام السياسي الحالي يعد أسوأ بكثير، من كافة الوجوه، من النظام الذي

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