2019/07/04 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' في وادي حوران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' في وادي حوران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).