الحشد يقتل ثلاثة عناصر من داعش في وادي حوران

2019/07/04 | 17:15

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بغداد اليوم _ الانبار

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش بعملية أمنية في وادي حوران بمحافظة الانبار.

وقال إعلام الحشد في بيان، إن "قوة لواء حديثة في قيادة الحشد الشعبي في الانبار نفذت عملية امنية في وادي حوران، لتندلع على اثرها اشتباكات مع عناصر داعش الاجرامي في المنطقة".

وأضاف البيان، أن "الحشد الشعبي قتل ثلاثة عناصر من التنظيم، قبل ان تحقق العملية كامل أهدافها".

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، 04 تموز، 2019، القبض على ناقل لمسلحي تنظيم داعش في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهود مستمرة ومتابعة حثيثة، القت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحا

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة الداخلية، تسمية اللواء علاء غريب قائداً جديداً لشرطة واسط، فيما أنهت تكليف الحالي.

ونصت وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تحمل توقيع عقيل الخزعلي وكيل الوزارة الاقدم على، أنه "بناءً على ما جاء بالامر الوزاري، فقد ت

بغداد اليوم - متابعة

ردت وزارة البيشمركة ، الخميس 4 تموز 2019، على المطالبات باصدار امر ديواني ينظم عملها على غرار الحشد الشعبي.

وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة في اقليم كوردستان في تصريح صحافي ، ان قوات "البيشمركة تشكلت وفق 4 قوانين ولا

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