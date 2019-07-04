القبض على الارهابي

2019/07/04 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ديالى

اعلن جهاز المخابرات الوطني، اليوم الخميس، الاطاحة بمسؤول عسكري لداعش شارك في هجوم العظيم منذ 5 سنوات.

وذكر الجهاز في بيان تلقت "العهد

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