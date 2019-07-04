تظاهرة للصحفيين في البصرة احتجاجا على تصريح قائد العمليات وتهديده باعتقال الصحفيين

2019/07/04 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر عدد من الصحفيين في البصرة احتجاجا على تصريح قائد عمليات البصرة وتهديده باعتقال الصحفيين .وطالبوا في تظاهرة امام مبنى الحكومة المحلية عصر اليوم قائد العمليات بالاعتذار للصحفيين على تصريحه بشأن توقيف الصحفيين الذين يقومون بتغطية التظاهرات .وكان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال توعد الاعلاميين، الذين يغطون التظاهرات غير المرخصة بـ”التوقيف”/انتهى

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