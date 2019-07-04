2019/07/04 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC صلاح حسن السيلاوي – الإعلام الثقافي الذي يجب أن يكون دوره واضحا ومؤثرا في التفريق بين ظلمة الواقع ونور المعرفة، نجده غير قادر على إيصال ما يريد الى الذات مرة، ومرتبكا في طرح ما يريد احيانا، ومَثلُ ذلك ما يُقدمه الإعلام في برامجه التلفزيونية المعنية بالثقافة والادب في فضائيات عراقية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل تُسهم الفضائيات العراقيَّة بدعم المجتمع ثقافيَّاً ؟ المركز الخبري الوطني.

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