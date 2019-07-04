مفتشية الداخلية توقف ضابطاً متلبساً بإبتزاز المواطنين

2019/07/04 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت المفرزة الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية لعمليات الضبط بالجرم المشهود القبض على ضابط تحقيق برتبة نقيب منسوب لأحد مراكز الشرطة ببغداد / الرصافة لتورطه بعمليات ابتزاز للمواطنين بالمال مقابل انجاز وتسيير دعاواهم الى المحاكم المختصة.

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