كربلاء و اربيل امام امتحان قطيشات : مداخل استاد كربلاء ” مكب نفايات ” تثير مخاوف اتحاد غرب اسيا

2019/07/04 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعات عقد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم اجتماعاً تنسيقياً مع فريق عمل بطولة الرجال للوقوف على آخر مستجدات الزيارة التفقدية الأخيرة إلى أربيل ومناقشة تقرير الزيارة.المشرف العام للبطولة أحمد قطيشات: خبير أمن ملاعب ومحقق في التلاعب في نتائج المباريات من الفيفا المشرف العام للبطولة أحمد قطيشات اكد أنه تم […]

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