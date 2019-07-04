مجلة”إم آي تي تكنولوجي تحطم ادعاءات الحكومة الامريكية وتختار هواوي ضمن أذكى 50 شركة في العالم

2019/07/04 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..في خضم السجالات التي تشهدها العلاقات التجارية الأمريكية الصينية ويرتبط بعضها بشركة هواوي وادعاءات الحكومة الأمريكية ضدها، برز معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجياصاحب الثقل العالمي الكبيرفي مجاله ليعلن يوم أمس عن اختيار مجلته”إم آي تي تكنولوجي ريفيو”شركة هواوي ضمن أذكى 50 شركة في العالم لهذا العام 2019.تختار “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” أذكى […]

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