قطع طريق محمد القاسم ابتداء من مساء اليوم

2019/07/04 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… نوهت امانة بغداد، إلى قطع جزئي لطريق محمد القاسم من المقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي وسط العاصمة، مساء اليوم الخميس.وذكرت الامانة، في بيـان تلقت / المعلومة/، نسخة منه، “نسترعي انتباه المواطنين الى اننا ستقوم مساء اليوم الخميس، بقطع جزئي في طريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من […]

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