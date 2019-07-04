2019/07/04 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، جواد الموسوي، الخميس، إرسال ٢١ ملف فساد إلى هيئة النزاهة.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللجنة أرسلت ملفات فساد الى هيئة النزاهة بعضها تتعلق بوزارة الصحة والبعض الآخر يتعلق بمديرات الصحة وجميعها ملفات خطيرة”.وأضاف الموسوي وهو نائب عن سائرون أن تحالفه “سيكون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة النيابية :21 ملف فساد بوزارة الصحة تصل الى النزاهة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية :21 ملف فساد بوزارة الصحة تصل الى النزاهة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية :21 ملف فساد بوزارة الصحة تصل الى النزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).