2019/07/04 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن قطع جزئي لطريق محمد القاسم وسط العاصمة مساء اليوم.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “ستقوم امانة بغداد مساء اليوم الخميس بقطع جزئي في الطريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي”.وأضافت أن “سبب القطع هو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تنوه الى قطع جزئي لسريع لطريق محمد القاسم وكالة خطوة برس.

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