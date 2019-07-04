اعتقال 3 ارهابيين في كركوك

2019/07/04 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية 3 ارهابييـن بحوزتهم اسلحة وعبوات ناسفة ومعدات تفجير في محافظة كركوك .وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ان ” القبض على الارهابيين جاء بعد معلومات استخباراتية دقيقة عن تسلل مجموعة من العناصر الارهابية عبر بزول قرية طويلعة وقرية صالح العجم في ناحية الرياض بمحافظة كركوك “./انتهى

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